Пекин, 13 февраля, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Возможно, Пекин с большей охотой подключится к международным санкциям против Пхеньяна после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японском море, сообщает 13 февраля гонконгское издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнение экспертов.

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По информации издания, подобные подвижки особенно возможны после «тёплого» разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, где Трамп однозначно высказался в поддержку «политики одного Китая».

«Действия Северной Кореи поставили Китай в неловкое положение», — заявил эксперт по международным отношениям Пекинского университета Лян Юсян. «В интересах Пекина видеть сохранение [Северной Кореи], однако Пхеньян этого не замечает», — продолжает эксперт. «У Китая нет действенного решения, кроме того, чтобы призвать все стороны к сдержанности, однако в реальности никто себя сдерживать не хочет», — подытожил Лян.

Исследователь Китайской академии общественных наук Сю Липин полагает, что провокации Пхеньяна усиливают альянсы США с Японией и Южной Кореей. В частности, по его словам, Сеул уже дал согласие на размещении американской системы ПРО на своей территории, что не может угрожать безопасности Китая.

«Если Корея продолжит подобного рода действия в будущем, Китай присоединится к международному сообществу в санкциях против Северной Кореи», — приводит SCMP слова Сю.

ИА REGNUM напоминает, что Китай уже присоединился к резолюции ООН в связи с пятым ядерным испытанием КНДР в марте прошлого года. Тогда Китай ограничил экспорт авиатоплива и импорт угля из Северной Кореи. Более того, он полностью прекратил все операции, связанные с ракетной и ядерной программами этой страны. При этом санкции Китая не коснулись гражданской сферы.