Бангкок, 13 февраля, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Россия, уверенно идя по пути завоевания энергетического рынка Южно-Восточной Азии, теперь планирует снабжать энергоносителями Таиланд. Об этом пишет австрийское издание Contra Magazin.

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Отмечается, что в Юго-Восточной Азии все больше увеличивается потребность в энергетическом сырье из-за индустриального роста. Россия — крупный экспортер в этой отрасли, и она давно рассчитала свою выгоду.

В частности, для Таиланда, как пишет издание, крайне важна энергетическая независимости. Поэтому этот рынок поставкок нефти и газа сейчас хочет завоевать Россия. Пока партнерство между двумя странами только начинает развиваться, однако в перспективе это может оказаться весьма выгодным торговым союзом.

В настоящее время Таиланд импортирует сжиженный газ в объеме 3 млн тонн из Катара, своего основного поставщика этого энергоносителя. ПреимуществоРоссии же состоит в том, чтобы противопоставить этим поставкам газопровод, так как это гораздо быстрее и дешевле, чем импортировать морским путям, отмечает Contra Magazin.

Причем еще в 2016 году глава правительства России Дмитрий Медведев подписал с тайским коллегой соглашение о поставках российского газа. При возможности экспорт голубого топлива из России в эту азиатскую страну может начаться уже в 2017 году.