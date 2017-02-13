Ханчжоу, Китай, 13 февраля, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Провинция Чжецзян на востоке Китая была «парком юрского периода» с широким разнообразием динозавров во время Мелового периода, сообщает 13 февраля агентство «Синьхуа».

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По заявлениям экспертов из Чжецзянского института гидрогеологии и инженерной геологии, а также Чжецзянского естественно-исторического музея, в результате шестилетних исследований на 82 местах раскопок были обнаружены останки минимум восьми видов динозавров и 25 видов ископаемых яиц с 2006 по 2013 гг.

Ученые обнаружили восемь новых видов среди ископаемых. Раскопки покрыли площадь в 11 тыс. квадратных километров в Чжецзяне. Они совместно использовали разные технологии и методы исследования, включая хроностратиграфию.

«Было доказано, что огромное количество динозавров жило в Чжецзяне в Меловой период около 65 — 145 млн лет назад», — сообщил Цзинь Синьшен, заместитель куратора Чжецзянского естественно-исторического музея. «В сравнении с другими южными провинциями, в Чжецзяне имеется наибольшее количество раскопок».

Их открытия, сообщает агентство, также доказывают основную теорию, что причиной гибели древних рептилий стало падение кометы или астероида на Землю. Ученые считают, что именно глобальная катастрофа является самой правдоподобной версией гибели динозавров, которая привела к фатальным климатическим и вулканическим трансформациям.