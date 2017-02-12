Лондон, 12 февраля, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лестер» уступил «Суонси» в матче двадцать пятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 12 февраля на стадионе «Либерти», завершилась со счетом 0:2.

Carla Arenas Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Алфи Мосон и Мартин Ульссон.

После двадцати пяти матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ) «Суонси» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Клуб «Лестер», набравший 21 балл, расположился на семнадцатой позиции.

Чемпионат Англии. 25-й тур

«Суонси Сити» (Суонси (Уэльс)) — «Лестер Сити» (Лестер) — 2:0.

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