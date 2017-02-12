Киев, 12 февраля, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поздравил экс-главу министерства иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента страны.

Flazingo Photos Дружба

«Сердечно поздравляю Франка Вальтера Штайнмайера — большого друга Украины с избранием президентом ФРГ!» — написал украинский лидер на своей странице в соцсети Twitter.

Порошенко также выразил надежду, что между Киевом и Берлином сохранится плодотворное сотрудничество «ради процветания объединенной Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран новым президентом страны. Кандидатуру политика поддержали более 930 членов Федерального собрания из 1239 парламентариев.

Читайте также: Путин поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии

Читайте также: Новым президентом Германии избран Франк-Вальтер Штайнмайер