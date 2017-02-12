Донецк, 12 февраля, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Корреспондент ИА REGNUM проехал в эти дни по районам столицы Донецкой народной республики (ДНР) Донецка, которые подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины начиная с 2014 года и по сей день. В ряде районов города хорошо заметны следы разрушений. Это поврежденные или полностью разрушенные жилые дома, школа, офисные здания, автостанция. Совсем недавно были вставлены стекла в здание железнодорожного вокзала, пострадавшего во время артобстрела. Отметим, что Вооруженные силы Украины применяют против мирных жителей Донецка оружие, запрещенное Минскими соглашениями, в том числе реактивные системы залпового огня «Ураган».

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Район автостанции «Мотель», последствия обстрела реактивными системами залпового огня «Ураган» 3 февраля 2017 г

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк Жилое здание с подвалами для укрытий

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Здания на Киевском проспекте

Вооруженные силы Украины продолжали 11 февраля обстрелы пригородов Донецка. В Киевском районе города отчетливо слышны звуки канонады. Тем не менее в столице ДНР население сохраняет спокойствие. На вопрос корреспондента ИА REGNUM об оценке ситуации в зоне боевых действий отвечают, что по сравнению с прошлой неделей стало значительно спокойнее. Но, в случае, если украинские войска предпримут наступательные действия, на защиту ДНР выйдут все: «Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли».

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Почти центр Донецка. Улица Челюскинцев