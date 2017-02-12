Калуга, 12 февраля, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В поселке Думиничи представитель социальной службы украла у пенсионерки 13 тыс. рублей, сообщили 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Paris 16 Воровство

По данным ведомства, 42-летняя работник социальной службы попросилась в квартиру пенсионерки обогреться, до приезда родственников. Радушная хозяйка предложила женщине выпить чаю. Выяснив, что свои сбережения бабушка хранят под подушкой на кровати, работник социальной службы украла 13 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже. Воровкой оказалась местная жительница, являющаяся опекуном 78-летней бабушки. Женщина свою вину полностью признала даже и вернула часть похищенных денег. Теперь работнице социальной службы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на территории Калужской области было зарегистрировано 16 тыс. 193 преступления. Одновременно, в регионе на 17,6% сократилось количество всех видов краж.