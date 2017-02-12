Калуга, 12 февраля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и главного бухгалтера акционерного общества, осуществляющего добычу полезных ископаемых, которые обвиняются в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом 12 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного управления СК России по Калужской области Сергей Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

По его словам, в течении 2012−2013 годов руководители АО, путем включения в налоговые документы заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты налогов на 21 миллион рублей. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в калужском регионе активизировалась работа по выявлению и расследованию налоговых преступлений. Так, в прошлом году во взаимодействии с федеральной налоговой службой и правоохранителями было возбуждено 14 уголовных дел данной категории (в 2015 году — 12 дел). В бюджеты различных уровней по уголовным делам возмещен ущерб в размере 79 миллионов рублей.