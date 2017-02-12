Ереван, 12 февраля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. К властям Армении обратился активист талышского национального движения Шахин Мирзоев с просьбой о предоставлении временного убежища, сообщает пресс-служба МИД Армениии.

Aniarc.am Семья Мирзоевых

«Являясь членом Совета талышской культуры, участником Талышского освободительного движения, сотрудником газеты «Толыши Садо», был вынужден бежать из Азербайджана из-за гонений против национальных и религиозных меньшинств, и грубейшего попрания их прав, и вместе с семьей прибыть в Армению», — цитирует его слова ведомство.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что власти «положительно отреагировали на просьбу Шахина Мирзоева».

Читайте также: Автора ролика «Ты кто такой? Давай, до свидания» обвиняют в шпионаже в пользу ИранаРанее Мирзоев сообщал, что с 7 декабря 2016 года находится в семьей в Грузии. СМИ приводили его жалобы на госведомства Грузии, которые, по словам Мирзоева, не предоставляли находящейся в тяжелом социальном положении семье помощь. «Грузинская сторона не хочет портить отношения с азербайджанскими властями из-за одной талышской семьи, ведь Грузия получает большой доход от бакинской нефти, нефтяной концерн имеет большой бизнес и огромное влияние», — отмечал он.

Шахин Мирзоев Сахил оглы — активист талышского национального движения, оппозиционный блогер, член Управленческого совета республиканского центра талышской культуры.

Ранее репрессиям в Азербайджане подвергался редактор той же талышской газеты Гилал Мамедов, который в сентябре 2013 года он был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. В прошлом году Мамедов был помилован.

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В последние годы подобные «перебежки» между Арменией и Азербайджаном граждан обоих стран стало традицией. В 2015 году из Армении в Азербайджан с помпой переехал называющий себя правозащитником гражданин Армении Ваан Мартиросян. А 2016 году ту же комбинацию провернула и не имеющая гражданства Сюзан Джагинян. Подобные случаи принимающими странами активно используются в пропагандистских целях. Чаще всего получившие убежища в Армении и Азербайджане граждане противоборствующих стран попадают в третьи, европейские страны.

Талыш — область у юго-западного побережья Каспийского моря компактного проживания талышей. Талыш разделен между Азербайджаном и Ираном. Талышское национальное движение проходит под лозунгом национальной автономии.