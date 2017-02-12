Вашингтон, 12 февраля, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил морально поддержать свою дочь Иванку, которая терпит убытки в бизнесе. Свою поддержку он выразил через Twitter, использование которого для 70-летнего политика похоже вошло в привычку.

Marc Nozell Иванка Трамп

Ранее стало известно, что сеть универмагов Nordstrom не стала продлять контракт с фирмой Иванки Трамп, которая выпускает одежду, обувь и аксессуары под брендом Ivanka Trump. По истечению старого контракта в Nordstrom заявили, что эти товары не пользуются спросом и продлевать контракт отказались.

Президент Трамп заявил, что Nordstrom поступает с его дочерью несправедливо.

«Я очень горжусь своей дочерью Иванкой. Достойно восхищения, что она идет вперед с высоко поднятой головой, несмотря на все нападки и плохое отношение СМИ», — написал Трампа в своем Twitter.

Ряд экспертов, особенно из лагеря противников Трампа, считают, что Иванка стала обладать определённым политическим влиянием после того, как её отец стал президентом.