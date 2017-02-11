Лондон, 11 февраля, 2017, 22:23 — ИА Регнум. 11 февраля на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 25-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «мерсисайдцев».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Атака

На 16-й минуте матча сенегальский вингер Садио Мане вышел 1 на 1 с вратарем «шпор» после прекрасного разрезающего паса Джорджиньо Вейналдума и открыл счет в матче метким ударом по центру ворот — 1:0.

В следующей же атаке Садио Мане оформил дубль после рикошета от голкипера гостей — 2:0.

На данный момент команда из Ливерпуля поднялась на 4-ю строчку, набрав 49 очков и обойдя «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» все же остался на 2-м месте с 50-ю очками.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Милнер, Лейва, Матип, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Лаллана, Фирмино, Мане.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уолкер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Сон, Ваньяма, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.

Главный арбитр матча: Тэйлор Энтони.

Голы: Мане 16 — 1:0, Мане 18 — 2:0.