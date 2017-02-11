Луганск, 11 февраля, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно занимают дома местных жителей на линии соприкосновения в Донбассе, замечены также факты мародерства. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

Mil.gov.ua Украинские солдаты

«По информации от местных жителей населенного пункта Попасная подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24 бригады ВСУ (…)», — отметил подполковник. — В местный отдел полиции от жителей подано уже более 15 заявлений по данным фактам».

Марочко также добавил, что информация о таких действиях силовиков Украины подтверждается и отчетами наблюдателей ОБСЕ.

«В отчете Миссии от 10 февраля говорится о 2-х частных домах населенного пункта Малиновое Станично-Луганского района, занятых военнослужащими ВСУ», — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве. Новые украинские власти объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.

Читайте также: Басурин: ВСУ наращивают группировку на линии соприкосновения