Дамаск, 11 февраля, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации помогли Вооруженным силам (ВС) Сирии выбить боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из населенного пункта Тадеф, который являлся наиболее укрепленным форпостом членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) на подступах к городу Эль-Баб. Об этом, как передает RT, сообщили в Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

«11 февраля в ходе наступления на северо-востоке провинции Алеппо при поддержке авиации ВКС РФ подразделениями ВС Сирии освобожден от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) населенный пункт Тадеф», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сирийские войска в ходе боевых действий ликвидировали более 650 террористов и несколько единиц боевой техники.

«В ходе боевых действий в районе населённого пункта Тадеф войсками уничтожено более 650 террористов, 2 танка, 4 БМП, 18 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них тяжёлым вооружением, 7 миномётов и 6 «джихад-мобилей», — уточняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор почти каждый день российские самолеты совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в САР.