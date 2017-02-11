Киев, 11 февраля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, «Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Об этом он написал сегодня, 11 февраля, в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Он сообщил, что «Укроборонпром» разработал ракеты калибром 57 миллиметров, которые предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.

По словам Порошенко, во время испытаний этих ракет, экипаж вертолета попал в заданные цели. Украинский президент хвастливо пишет, что полный блок из 20 ракет вертолет выпускает за полсекунды.

Напомним, на Украине идет гражданская война, в которой пришедшая после государственного переворота к власти группировка воюет мирными жителями Донбасса, восставшими против неконституционного захвата власти.

В начальный этап войны, в 2014 году, украинские войска использовали боевую авиацию против мирных жителей. Самолеты ВВС Украины наносили авиаудары прямо по кварталам городской застройки в городах Донбасса. Погибло множество мирных жителей.

Только после того, как ополченцы смогли завладеть зенитно-ракетными установками «Бук», и сбить несколько украинских самолетов, ВВС Украины перестали бомбить мирное население.