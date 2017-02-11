Дамаск, 11 февраля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более полутора тонн продовольствия товаров и медикаментов в сирийский город Телль-Калах в провинции Хомс. В этом городе проживают 52 тысячи человек. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил журналистам представитель Центра полковник Сергей Дрожин.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь в Сирии

Он сообщил, что в ходе проведения гуманитарной акции в населенном пункте Телль-Калах провинции Хомс Центром по примирению враждующих сторон нуждающимся семьям были выданы продовольственные наборы. Также в этом населенном пункте был развернут медицинский пункт и проведен прием больных, которым были выданы медикаменты.

В состав продуктовых наборов входит рис, мука, сахар, мясные консервы. В развернутом медицинском пункте проводится амбулаторный прием. У местных жителей не было ранее возможности посещать врачей и среди них много больных.

Глава администрации Телль-Калаха Акрам Кадишши заявил, что только Россия оказывает реальную помощь сирийскому народу. «Только Россия помогает нам, народ видит эту помощь: ваши медики лечат наших детей, дают нам продукты первой необходимости, за это мы вам благодарны», — сказал он.