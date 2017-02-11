Москва, 11 февраля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участника всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Mil.ru Лыжная гонка

В своем приветствии Путин отметил, «Лыжная Россия» становится для многих стартом на пути к большим спортивным победам.

Отмечается, что «Лыжная Россия» давно уже стала значимым и по-настоящему праздничным событием как для профессионалов, так и для любителей лыжного спорта. Из-года в год это мероприятие расширяет свою географию и круг участников, привлекая под свои знамена новых приверженцев активного досуга и здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий и увлечений.

«И конечно, для многих именно эти лыжные гонки служат стартом к большим спортивным победам и триумфам», — сказано в приветственной телеграмме Путина.

Российский лидер уверен, что соревнования пройдут на самом высоком организационном уровне и подарят приятные и незабываемые впечатления.

Сегодня массовая гонка «Лыжная Россия» пройдет во многих субъектах Российской Федерации. Это мероприятие проводится с 1982 года.