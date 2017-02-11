Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций решительно осудил непрекращающиеся боестолкновения в Южном Судане, в частности, в Экваториальном регионе и в регионе Верхний Нил. Соответствующее заявление выпущено сегодня, 11 февраля, пресс-службой Совбеза ООН.

Steve Evans Армия Южного Судана

Совбез ООН призывает переходное правительство Южного Судана принять все необходимые меры, направленные на привлечение к ответственности тех, кто стоит за нападениями на гражданское население.

«Члены Совета безопасности также осудили в самой резкой форме все нападения на гражданских и вновь выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями об убийствах жителей и… насилии, уничтожении домов и грабеже», — сказано в заявлении Совбеза ООН.

Отмечается, что с начала января нынешнего года Южный Судан покинули 84 тысячи человек.

Члены Совбеза ООН подчеркивают, что конфликт в Южном Судане нужно решать политическим путем. Все стороны обязаны соблюдать перемирие, сказано в заявлении.

Напомним, Южный Судан стал независимым государством в 2011 году. В стране практически сразу возник внутренний конфликт между президентом Сальвой Кииром и оппозицией во главе с мятежным вице-президентом Риеком Машаром. В августе 2015 года было достигнуто перемирие, но в 2016 году боестолкновения возобновились.