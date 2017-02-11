Вашингтон, 11 февраля, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Администрация нового президента США Дональда Трампа склоняется к тому, чтобы поддержать вступление Черногории в военный блок НАТО. Об этом сегодня, 11 февраля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

CRNAGORAMNE Черногорская армия

Ряд высокопоставленных сотрудников администрации заявили, что Совет национальной безопасности США активно обсуждает вопрос о вступлении Черногории в Североатлантический альянс, но Белый дом «тяготеет» к тому, чтобы дать этому процессу «зеленый свет».

Издание также сообщает, что в январе нынешнего года сенатский комитет по международным отношениям анонимно поддержал намерения Черногории вступить в НАТО. В самом сенате Конгресса США голосование по этому вопросу может пройти в ближайшие месяцы.

Напомним, страны военного блока НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в Североатлантический альянс. Это уже предоставило Черногории статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Полноправным членом альянса Черногория становится после того, как все страны-члены ратифицируют этот протокол.

В самой Черногории, однако нет единства мнений по этому вопросу. В скупщине правящая коалиция и оппозиция ломают копья по вопросу о том, как именно надо ратифицировать протокол. Одни считают, что достаточно будет одобрения скупщины, а другие настаивают на референдуме.

В черногорском обществе также наблюдается раскол по вопросу вступления страны в НАТО.

В России негативно относятся ко вступлению Черногории в НАТО. В военном отношении этой стране ничего не угрожает, указывают в Москве, а вот дальнейшее расширение НАТО на восток создаст новые трения между Россией и альянсом.