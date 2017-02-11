Екатеринбург, 11 февраля, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ночью 11 февраля экстренно приземлился пассажирский самолёт. Одному из пассажиров стало плохо на борту.

Igor Dvurekov Самолёт

Как пишет портал E1.Ru, самолёт компании «Аэрофлот» выполнял рейс SU1712 «Москва — Хабаровск». Мужчине, находившемуся на борту лайнера, стало плохо. На реанимобиле его отвезли в больницу.

После госпитализации пассажира самолёт вылетел из Екатеринбурга.