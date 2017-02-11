Ла-Пас, 11 февраля, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Более 1000 га полей департамента Санта-Крус уже уничтожены саранчой в департаменте Санта-Крус, местные фермеры и власти готовятся к масштабной фумигации, чтобы остановить ее распространение, передает Reuters.

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«Этот бой не будет коротким, — считает Рейнальдо Диас, президент Ассоциации производителей семян масличных культур и пшеницы Боливии. — Мы пытаемся определить район, в котором находятся яйца и личинки — это начальные стадии чумы».

По словам Висенте Гутьерреса, президента группы производителей кукурузы и сорго, в настоящий момент набег саранчи затронул поля более 500 сельхозпроизводителей, около 1000 га полей. Это лишь малая часть из 100 тыс. га полей в департаменте Санта-Крус, который является главной «житницей» страны, однако распространение саранчи может быть чрезвычайно быстрым и губительным.

В настоящий момент фермеры уже начали фумигацию 300 га посевов, чтобы сдержать саранчу. Всего в планах правительства и сельхозпроизводителей фумигация 17 тыс. га посевов в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля президент Боливии Эво Моралес ввел в стране режим чрезвычайной ситуации из-за набега саранчи. Саранча впервые появилась две недели назад на полях в 100 км к югу от города Санта-Крус. Она быстро начала захватывать новые территории и сейчас уничтожает поля в 30 км от Санта-Крус, вплотную приблизившись к району, который обеспечивает до 80% урожая овощей и зерновых страны.