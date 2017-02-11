Вашингтон, 11 февраля, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не располагает информацией о том, что его советник по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с послом России Сергеем Кисляком вопрос антироссийских санкций. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту самолёта по пути во Флориду, передаёт Associated Press.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Как отмечается, Дональд Трамп пообещал разобраться в данном вопросе. В то же время источник агентства в Белом доме сообщил, что глава государства «полностью доверяет» своему советнику.

Также сообщается, что с Майклом Флинном 10 февраля встречался вице-президент США Майк Пенс. По словам советника, он не помнит чтобы речь во время разговора с российским послом шла о санкциях, но при этом он не стал этого исключать.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Майкл Флинн и Сергей Кисляк обсуждали вопрос снятия санкций с России ещё до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что между российским дипломатом и советником американского президента были «какие-то разговоры». По его словам, общение было, однако лучше это подтвердить в МИД России. «В остальном информация неверная», — добавил Песков.