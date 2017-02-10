Уфа, 11 февраля, 2017, 00:15 — ИА Регнум. В Башкирии 10 февраля представители ряда партий и движений, духовенства, а также неравнодушные жители республики почтили память погибшего командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Как сообщили очевидцы корреспонденту ИА REGNUM, в Уфе около 25 человек пришли возложить цветы в память об убитом к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне рядом с часовней иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Вечернее возложение цветов в Парке Победы

В 13:00 мск у часовни собрались представители НОД, НДП, КПРФ, Партии Великое Отечество (ПВО), жители Уфы. Настоятель Свято-Пантелеймоновского храма протоиерей Виктор Иванов, знавший Михаила Толстых лично, прочел заупокойную молитву и подчеркнул, что герой ДНР был настоящим человеком, настоящим мужчиной, настоящим офицером.

Как отметил координатор НОД Уфы Дмитрий Молев, участвовавший в доставке гуманитарного груза, его приятно поразил порядок, царивший в расположении батальона «Сомали», а также радушие и внимание, с которым принимали жители ДНР уфимцев. «Жители Донбасса нуждаются не только в гуманитарной помощи, но и в человеческом участии, в ощущении духовной общности со всем Русским миром».

По словам руководителя регионального отделения НДП Константина Кузнецова, смерть Михаила Толстых идёт в череде подлых убийств командиров. «Существуют разные версии по этому поводу, но так или иначе нельзя не отметить с какой радостью встречало известия о гибели командиров украинское общество и официальные лица, — заявил общественный деятель. — Кроме того ВСУ обстреливают Донецк из крупнокалиберной артиллерии, что сложно назвать иначе, чем терроризм. Очевидно, что украинская сторона демонстрирует тяжёлую неадекватность, и в той связи о выполнении минских соглашений речи уже не идёт. Остаётся единственная минимально адекватная мера — это российская гуманитарная интервенция с дальнейшим разделением сторон».

«В октябре 2016 года в Донецке был убит один из командиров ополчения ДНР Арсен Павлов, также известный как «Моторола», — напомнил Член Политического комитета Регионального отделения в Башкирии Всероссийской политической партии ПВО Ришат Зарипов. — Арсен Павлов и Михаил Толстых были, есть и будут героями. И вели они себя как герои, не прятались за спинами своих боевых товарищей. Когда убивают наших героев — это удар по всем нам. Поэтому нам надо знать, кто «свой», а кто «чужой» и сплотиться вокруг нашего национального лидера Путина Владимира Владимировича. Я верю, придёт время, когда мы будем чтить их, как чтим сегодня героев Брестской крепости».

Редактор газеты «За суверенитет России» Марк Сагадатов считает, что убийство легендарного Гиви может переполнить чашу терпения народного ополчения Донбасса. «В любом случае, мы не оставим народ Донбасса, — уверен собеседник. Мы с самого начала переворота на Украине, старались всячески поддерживать и помогать и ополчению, и простым людям гуманитарной помощью, в сборе которой принимали участие тысячи жителей нашего города и республики. И сейчас, если события будут развиваться в сторону обострения, мы встанем на защиту наших братьев в ДНР и ЛНР».

В этот же день возложение цветов в память о Михаиле Толстых состоялась у Вечного Огня в городе Кумертау.

Для тех уфимцев, кто не смог прийти в рабочее время к часовне, вечером возложение цветов состоялось у Вечного Огня в уфиском Парке Победы.