Вашингтон, 10 февраля, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Важными приоритетами для США в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет защита совместных с Японией интересов в сфере защиты от северокорейской ядерной угрозы и свободы навигации, заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, трансляцию которой вёл телеканал CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

«План совместной работы по продвижению совместных региональных интересов, включая свободу навигации и защиту от ядерной угрозы со стороны КНДР. Два этих вопроса я считаю очень важным приоритетом», — подчеркнул Дональд Трамп на пресс-конференции.

Стоит отметить, что ранее администрация президента США Дональда Трампа делала предостерегающие заявления в адрес Северной Кореи, называя провокационными действиями испытания ядерного оружия и ракетных систем различного назначения.