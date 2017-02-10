Лондон, 10 февраля, 2017, 22:40 — ИА Регнум. В Великобритании пять мужчин приговорены к тюремному заключению за поддержку террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 10 февраля Deutsche Presse Agentur.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

В отношении подсудимых был вынесен обвинительный приговор, предусматривающий лишение свободы до шести с половиной лет.

Суд установил, что задержанные проводили митинги в городе Лутон в середине 2015 года, на которых призывали граждан Великобритании присоединиться к террористической организации в Сирии.

Двое осужденных получили по шесть с половиной лет лишения свободы, остальные — по четыре с половиной года.

Напомним, согласно официальным данным, на стороне исламских террористов в Сирии и Ираке воюют около 800 выходцев из Великобритании.