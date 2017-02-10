Вашингтон, 10 февраля, 2017, 22:19 — ИА Регнум. В США приговорили к восьми годам лишения свободы хакера турецкого происхождения, который обвиняется в краже десятков миллионов долларов со счетов банков по всему миру, сообщает 10 февраля Reuters.

Хакер

Судья окружного суда Бруклина Кийо Мацумото вынес обвинительный приговор в отношении хакера Эркана Финдикоглу, также известного под никами «Segate», «Predator» и «Oreon». Финдикоглу обвинили в краже $55 млн с банковских счетов. Подсудимый признал себя виновным в марте прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года стало известно, что в США хакеры взломали систему оплаты услуг, применяемую в отелях сети HEI Hotels & Resorts, были украдены данные десятков тысяч платежных карт. Хакеры похитили информацию о номерах карт, личных данных их владельцев, номере счета в банке и сроке действия карт, однако пин-коды украдены не были.