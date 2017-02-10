Назрань, Ингушетия, 10 февраля, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провел инспекцию строящегося медицинского центра в Назрани и остался недоволен качеством производимых работа. Видеозапись инспекции появилась на видео-хостинге YouTube.

Ремонт

Осматривая объект, Евкуров поинтересовался, какие лакокрасочные материалы используются при внутренней отделке и оставляют ли они следы на одежде в случае прикосновения. Представитель строительной фирмы, возводящей медицинский центр, заявил, что используются самые стойкие краски.

Евкуров предложил проверить. Он попросил представителя строительной фирмы и чиновника из дирекции федеральной целевой программы прислониться к стене, чтобы продемонстрировать качество краски. В итоге оба они остались с белыми пятнами краски на одежде.

«Сейчас в таком виде идите домой, пусть все прохожие на вас смотрят. Из-за ваших недоработок в таком неудобном положении могут оказаться многие посетители медучреждения», — сказал Евкуров. Он также добавил, что неоднократно просил использовать краски, которые не пачкали бы одежду.