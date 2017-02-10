Киев, 10 февраля, 2017, 21:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе произошло грубое нарушение режима тишины. В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано применение РСЗО «Град».

РСЗО «Смерч»

Об этом 10 февраля сообщают заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам Басурина, обстановка в ДНР остается напряженной. Всего за прошедшую неделю противник 5 675 раз применил оружие. При этом наиболее активные обстрелы велись с 4 на 5 февраля, затем интенсивность огня держалась на уровне до 800 выстрелов в сутки, в том числе из запрещенных вооружений. В НМ ДНР отметили, что под обстрел ВСУ попали позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Железная Балка, Михайловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Васильевка, Александровка, Сигнальное, Старомихайловка, Ленинское, Саханка, Коминтерново, Доломитное, Крутая Балка, Веселое, Докучаевск, Безыменное, Широкая Балка, Веселое, Октябрь, Еленовка, Николаевка, Староласпа, Донецк (окрестности аэропорта и Петровского района).

«Также активно применялась артиллерия 152-мм калибра с позиций 55-й артбригады под командованием Брусова, реактивные системы залпового огня «Град» с позиций 3-го батальона 79-й одшбр, которой командует полковник Шандар, по позициям подразделений НМ ДНР в районе «Вольво-центра» Донецка», — сказал Басурин.

В результате обстрелов с позиций ВСУ получили повреждения 12 домов в Зайцево, Еленовке, Николаевке. Крутой Балке, Ясиноватой, Горловке и Донецке. Потери среди бойцов ДНР за неделю составили: восемь погибших и трое раненых. «3 февраля украинские подразделения обстреляли из «Градов» н.п. Сартана, подконтрольный ВСУ. К счастью, гибели мирного населения удалось избежать. Также были получены данные о готовности подразделений ВСУ нанести в ночь с 10 на 11 февраля артиллерийские удары по Горловке, Дебальцево и Докучаевску, чтобы обвинить нас в самообстрелах», — сказал Басурин.

По его словам, за прошедшую неделю разведка ДНР выявила дополнительные силы, усиливающие наступательную группировку ВСУ. «На Мариупольском направлении — взвод САУ, взвод танков, батарея РСЗО «Ураган», батарея РСЗО «Град». На Горловском направлении — два взвода САУ, взвод 120-мм минометов. На Донецком направлении — рота танков, батарея 120-мм минометов, два взвода РСЗО «Град», — заявил Басурин.

Кроме того, официальный представитель НМ ЛНР Марочко рассказал, что за прошедшую неделю украинские войска 42 раза нарушили режим прекращения огня, применяя танки, 152-мм артиллерийские орудия, 120‑ и 82-мм минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. «Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. За неделю украинские силовики 42 раза нарушили режим прекращения огня. По ЛНР было выпущено 686 снарядов и мин», — сказал Марочко.

Он сообщил, что ВСУ начали активно применять БПЛА для проведения воздушной разведки и нанесения точных артоударов. «Вместе с тем украинские силовики активизировали разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на линии боевого соприкосновения, а также использовали беспилотные летательные аппараты для корректировки огня артиллерийских подразделений. Нашими военнослужащими отмечены полеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе н.п. Счастье, Нижнее Лозовое и Калиновка», — добавил Марочко.

По его словам, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на минувшей неделе выявила отсутствие в местах хранения 59 единиц техники и вооружений киевских силовиков. «На этой неделе представителями миссии ОБСЕ было зафиксировано отсутствие: 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» — семь единиц; 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» — 10 единиц; 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» — четыре единицы; 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» — три единицы; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 14 единиц; танков Т-64 и Т-72 — 15 единиц; 82-мм автоматических минометов «Василек» — шесть единиц», — сказал Марочко.

В то же время разведка Народной милиции выявила в районе Катериновки огневые позиции двух 120-мм минометов. В районе Золотого — позиции самоходных артиллерийских установок (САУ) и боевых машин пехоты (БМП). В районе Видродження обнаружены три танка, две САУ и пять БМП. В районе Катериновки и Троицкого обнаружены позиции восьми 120-мм минометов. В г. Счастье на территории теплоэлектростанции обнаружены три установки РСЗО БМ-21 «Град», пять единиц БМП-2, две БМП-1 и семь БТР.

Марочко сообщил, что за неделю ВС ЛНР разминировали 8 км линий электропередачи (ЛЭП) в районах, находящихся на линии соприкосновения в Славяносербском районе. «На этой неделе силами инженерно-саперных подразделений проводилась работа по разминированию местности, в ходе которой от взрывоопасных предметов было очищено 8 км линий электропередач в районах н.п. Красный Лиман, Славяносербск и Желтое», — рассказал Марочко.

Он также проинформировал, что в результате конфликта с представителями националистического батальона «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зоне «АТО» погибло двое солдат ВСУ. «Отмечается увеличение количества небоевых потерь в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне так называемой «АТО». Так, в центральной районной больнице н.п. Попасная на излечении с огнестрельными и осколочными ранениями различной степени тяжести находятся 39 военнослужащих ВСУ, пострадавших в результате небрежного обращения с оружием и боеприпасами. Участились случаи гибели военнослужащих в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, связанные с конфликтами между бойцами и националистами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За неделю такие небоевые потери составили два человека убитыми и семь ранеными», — полагает Марочко.

В свою очередь, вечером 10 февраля пресс-центр штаба «АТО» в Facebook сообщил, что ВС ДНР нарушили ранее заключенный «режим тишины», применив в районе Красногоровки (на Мариупольском направлении) «Грады», танки и минометы.

Так, по словам спикера МОУ Мотузяника, за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен в районе проведения «АТО». Однако зафиксированы потери среди гражданских лиц. «Вчера мирный житель подорвался на мине, на трассе между прифронтовыми Павлополем и Чермалыком. Сейчас украинские врачи борются за жизнь и здоровье раненого», — сообщил Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР применяли широкий спектр вооружения. Наравне со стрелковым оружием, они вели обстрелы украинских позиций из БМП на правом фланге Авдеевки и в районе донецкого аэропорта. При этом в самой Авдеевской промзоне ни пушек, ни минометов бойцы ДНР не использовали.

Мотузяник сообщил, что войска ДНР использовали тяжелое вооружение на Светлодарской дуге и в окрестностях Горловки — в Зайцево и Верхнеторецком. Минометные обстрелы были непродолжительными. Преимущественно на этих рубежах противник применял гранатометы и стрелковое оружие. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении войска ДНР 24 раза обстреляли украинские позиции.

На Луганском направлении наиболее активными войска ЛНР были в Попаснянском районе. Более 10 раз они нарушили тишину в окрестностях Попасной. По одной вооруженной провокации зафиксировано в Лобачевом, что в районе Счастья, и на крайнем востоке направления — вблизи российско-украинской границы. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 15 обстрелов со стороны ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала суток, 10 февраля, в Донбассе противоборствующие стороны не применяли тяжелые вооружения. 9 февраля Басурин рассказал об установлении в Донбассе режима тишины. «Если мы говорим о сегодняшнем дне, то с нуля часов этого числа, 9 февраля, мы предложили украинской стороне прекратить огонь. Тут есть два направления взаимодействия — СЦКК, в котором находятся российская и украинская стороны. Раньше там еще находились представители республики, но потом Украина сделала так, что их там не стало. Второй канал — это миссия ОБСЕ. По этим каналам мы обратились, и вот с трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела на это время», — сказал Басурин.