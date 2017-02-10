Американские военные демонстрируют флаг США на границе России и Эстонии
Нарва, Эстония, 10 февраля, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Группа американских военных устроила фотосессию с флагом США в Нарве на границе Эстонии с Россией, сообщает RT.
Vince Alongi
Флаг США
Свои фотоснимки военнослужащие американской армии сделали на фоне Ивангородской крепости, расположенной на российском берегу. Сами военнослужащие при этом находились в Нарве, на берегу реки, разделяющей пределы России и Эстонии.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что американские и эстонские военные планируют провести совместный пеший поход вдоль российской границы.