Вашингтон, 10 февраля, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Призыв США, обращенный к партнерам по НАТО, об увеличении финансирования трансатлантического альянса является «справедливым требованием», заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает 10 февраля Reuters.

Кукрыниксы. НАТО. 1979

Министр обороны США Джеймс Мэттис и Урсула фон дер Ляйен провели встречу в Вашингтоне. Глава оборонного ведомства Германии приветствовала предложение Мэттиса об углублении стратегического диалога между двумя странами.

Руководители военных ведомств Германии и США согласились, что многие глобальные проблемы не могут быть решены без участия России.

Напомним, необходимость более пропорционального перераспределения финансовой нагрузки между США и другими членами блока НАТО неоднократно провозглашалась президентом США Дональдом Трампом еще в ходе его предвыборной кампании.

«Мы очень серьезно поддерживаем НАТО. Мы только хотим, чтобы все члены альянса делали свои финансовые вложения в оборону», — заявил Трамп.