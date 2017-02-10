Москва, 10 февраля, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 10 февраля.

ИА REGNUM

На сегодняшних торгах курс доллара США опустился до 58,53 рубля, а евро — до 62,3 рубля.

Таким образом, доллар США подешевел на 42,5 копейки с момента закрытия предыдущих торгов, а евро — на 60 копеек.

Стоит отметить, что столько российский рубль стоил только в июле 2015 года.