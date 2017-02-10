Варшава, 10 февраля, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Стратегическая концепция морской безопасности Польши от угрозы со стороны России была опубликована 10 февраля польским Бюро национальной безопасности.

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Согласно концепции, стратегия обновления Военно-морского флота Польши должна соответствовать двум основным задачам: флот должен быть способен нейтрализовать угрозы, исходящие от России, и демонстрировать союзническую солидарность.

Исходя из этого, Бюро предлагает создать Военно-морской флот средней численности, способный взаимодействовать с большими флотами вдали от польских территориальных вод. Поэтому флот должен отвечать современным требованиям союзников и постепенно отказаться от кораблей, не отвечающих этим требованиям.

Для этого рекомендуется пополнить польский ВМФ многоцелевыми фрегатами, способными обеспечивать противовоздушную оборону и участвовать в союзнических операциях.

По мнению авторов документа, только это даст Польше возможность нейтрализовать потенциальные угрозы, исходящие от России, а также «продемонстрировать союзническую солидарность».

Основными угрозами в документе названы развитие российского военного потенциала в Балтийском регионе, российская монополистическая позиция в поставках энергосырья, чрезмерная зависимость некоторых государств от российского импорта и от российской транспортной инфраструктуры.

Стратегия описывает сценарий вероятного конфликта в Балтийском регионе, в случае которого Россия попытается прежде всего напасть с воздуха на страны НАТО, Швецию и Финляндию. В этом случае задачей ВМФ Польши станет перекрытие выходов из российских портов Балтики в сотрудничестве с силами НАТО, Финляндии и Швеции, с последующим уничтожением российских кораблей с воздуха.