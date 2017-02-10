Екатеринбург, 10 февраля, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга не планирует прекращать подготовку к реформированию маршрутной сети города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе мэрии.

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Сегодня, 10 февраля, в здании администрации прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по модернизации сети общественного транспорта. Его провёл вице-мэр Алексей Кожемяко.

Как отметили в мэрии, сроки ввода новой маршрутной сети изменены, но подготовка к переменам продолжается. Администрации районов готовят документацию по строительству новых и переносу имеющихся остановочных комплексов, а специалисты изучают пассажиропотоки. Также на контроле — вопросы обособления трамвайных путей, создания выделенных для общественного транспорта полос и другие.

Рабочая группа будет собираться еженедельно, заверяют в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о переносе сроков ввода новой маршрутной сети сити-менеджер Александр Якоб заявил 6 февраля. Её планировалось внедрить уже с 1 июля 2017 года. Но часть горожан нашла в ней недостатки. Проект маршрутной сети был разработан фондом «Город.PRO». На эти цели он получил из бюджета 8 млн рублей.

Вчера, 9 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду на то, что фонд бесплатно доработает проект с учётом замечаний горожан. Представители фонда в долгу не остались и выразили надежду на то, что глава региона доработает свой оставшийся срок без заработной платы. По словам разработчиков, у мэрии не было претензий к проекту маршрутной сети. Летом 2016 года свою задачу специалисты организации выполнили — договор был исполнен.

А между тем, напомним, часть горожан выступила в защиту транспортной реформы. Люди собирают подписи за то, чтобы внедрить её уже с 1 июля 2017 года.