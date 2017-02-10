Манила, 10 февраля, 2017, 18:15 — ИА Регнум. На Филиппинах вблизи острова Минданао зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,5, согласно данным Геологической службы США (USGS), сообщает 10 февраля Reuters.

MonicaSP54 Землетрясение в море

Землетрясение произошло на глубине 10 километров приблизительно в 13 километрах к востоку от города Суригао. Сообщения о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Согласно данным Тихоокеанского центра предупреждений о цунами, который входит в состав Национального управления океанических и атмосферных исследований США, угрозы образования цунами нет.