Москва, 10 февраля, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Дальний морской поход к берегам Сирии единственного российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» показал его техническую готовность к выполнению задач и дал бесценный опыт, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Владимир Королев отметил, что уроки этого похода внимательно анализируются, и на их основе будут пересмотрены предстоящие планы действий сил и флотов, подкорректирована подготовка кораблей и экипажей, а в программы обучения будут внесены соответствующие изменения.

Напомним, авианосная группа Северного флота, в состав которой входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения, с 15 октября 2016 года по 8 февраля 2017 года совершила поход в Средиземное море к берегам Сирии. В ходе него палубная авиация «Адмирала Кузнецова» выполнила 420 боевых вылетов, 117 из которых были ночными. В результате было уничтожено более тысячи объектов боевиков незаконных вооруженных формирований. В результате аварий было потеряно два палубных истребителя МиГ-29К и Су-33, пилоты которых не пострадали.

Стоит отметить, что такой масштабный поход боевых кораблей в Средиземное море и боевое применение палубной авиации были осуществлены впервые в истории Военно-морского флота России.