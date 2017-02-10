Чебоксары, 10 февраля, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Третье транспортное полукольцо в Чебоксарах, протяжённость которого составит 7 км и которое напрямую свяжет северо-западный и новоюжный жилые массивы, планируется начать строить в 2019 году. Об этом заявил по итогам первого выездного совещания глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Cap.ru, мэрия Чебоксар Третье транспортное полукольцо: проект

Рабочая группа обошла весь маршрут, на котором планируется строительство крупной транспортной артерии протяженностью 7 км. Планируется, что третье транспортное полукольцо напрямую свяжет северо-западный и новоюжный жилые массивы тремя мостами и 15-ю транспортными развязками. Проект также предусматривает возведение шести надземных, трех подземных пешеходных переходов и около 1 км транспортного тоннеля.

«Транспортное полукольцо будет выглядеть следующим образом: с улицы Университетской, от корпусов Чувашского госуниверситета дорога спустится на улицу Эльменя, пройдет через юго-западный жилой массив, вдоль микрорайона «Байконур», пересечет реку Сугутка, проспект Айги, улицу Б. Хмельницкого, затем, минуя рынок-ярмарку, выйдет на Вурнарское шоссе и пр. 9-й пятилетки», — говорят в мэирии.

Техническое обоснование крупной транспортной артерии было сделано еще в 1992 году, но средств на реализацию проекта не было. Ориентировочная стоимость проекта — от 7 до 12 млрд рублей в зависимости от количества полос движения.

«Автомобилизация населения растет непрерывно, и откладывать строительство третьего полукольца нельзя. Разработка проекта строительства должна быть проведена на высоком уровне. В октябре 2016 город Чебоксары вошел в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации и федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Участие в нем позволит привлечь финансирование на строительство стратегически важного дорожного объекта в период с 2019 по 2025 годы», — приводят в мэрии слова Алексея Ладыкова.

Отметим, в 2017 году в программу «Безопасные и качественные дороги» планируется внести 27 городских дорожных объектов на общую сумму около 700 млн рублей.