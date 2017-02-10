Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
Москва, 10 февраля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка;
- ВКС России нанесли непреднамеренный удар по турецким военным — Кремль прокомментировал инцидент;
- Дмитрий Песков заявил, что российских танков в Донбассе нет;
- Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья;
- Производители предупреждают о подорожании и дефиците молока;
- В Екатеринбурге обсуждается правдивость информации о вспышке бытового насилия;
- Большинство граждан России против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ.