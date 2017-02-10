Лондон, 10 февраля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) Великобритании провело допрос бывшего генерального директора компании Rolls-Royce Джона Роуза в рамках расследования, связанного со взяточничеством, сообщает 10 февраля Reuters со ссылкой на Financial Times.

Picserver.org Коррупция

Представители юридической компании WilmerHale, которая представляет интересы Роуза, отказались от комментариев, также как SFO и Rolls-Royce.

Судья Брайан Левесон заявил, что в ходе расследования в отношении Rolls-Royce установлены «серьезные нарушения уголовного законодательства в области взяточничества и коррупции, в этом были замешаны некоторые руководители высшего звена».

Напомним, Роуз являлся генеральным директором Rolls-Royce с 1996 по 2011 год. SFO провело допрос еще нескольких десятков сотрудников Rolls-Royce.

Расследование в отношении руководства компании началось в 2012 году. В прошлом месяце Rolls-Royce выплатила $837 млн властям некоторых стран в обмен на прекращение расследования, однако обвинения все еще могут быть предъявлены сотрудникам компании.