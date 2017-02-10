Санкт-Петербург, 10 февраля, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Легковой автомобиль влетел в автобусную остановку в Приморском районе Санкт-Петербурга. Тяжело пострадала женщина.

Https://vk.com/spb_today Наезд на остановку в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 15:30 у дома 4 по Богатырскому проспекту водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, совершил наезд на остановку общественного транспорта.

«С места ДТП в тяжелом состоянии была госпитализирована женщина. Количество пострадавших уточняется. По данному факту проводится проверка», — отметили в пресс-службе дорожной полиции.

Как добавили 10 февраля в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, прибывшее на место ДТП пожарное подразделение в составе пяти человек привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации.