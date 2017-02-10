Москва, 10 февраля, 2017, 16:42 — ИА Регнум. В Совфеде не сомневаются, что для стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» Минобороны Украины специально выбрало полигон «Ягорлык» в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Флаг Украины

«Всем понятно, что они не обусловлены никакой военной необходимостью, а проводятся исключительно только с одной целью — позлить Россию, вывести ее из равновесия», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич, отметив, что подобные стрельбы у границ другого государства — не детские игры.

«Не исключены так называемые эксцессы исполнителей, не говоря уже о каких-либо случайностях. Не трудно представить, каким будет ответ, если такая ракета вдруг по какой-то причине залетит на нашу территорию», — говорит сенатор.

«Украина перешла все мыслимые и немыслимые грани, став реально опасной для всех своих соседей на европейском континенте», — заключил Клинцевич.

Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщил представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

В начале декабря 2016 года Украина провела вблизи границы с Крымом испытания зенитных ракет средней дальности С-300. Первоначально Киев заявил, что зона стрельб затронет российские территориальные воды, однако после протеста Москвы сдвинул ее в нейтральные воды.