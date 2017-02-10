Ярославль, 10 февраля, 2017, 16:26 — ИА Регнум. В детской областной клинической больнице в отделении гематологии появилась игровая комната. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в благотворительном фонде помощи тяжелобольным детям «Дети Ярославии». Сотрудники фонда закупили отвечающие всем требованиям безопасности игрушки для детей разных возрастов, разместили их в специально установленных шкафчиках и торжественно вручили ключи маленьким пациентам.

Страница Ярославского конвеншн бюро в Facebook Игровая комната

Это — подарок юным пациентам, которые долгое время проводят в стенах медучреждения, борясь с тяжелыми онкологическими заболеваниями крови. Дети не имеют возможности ездить домой и зачастую даже праздники отмечают здесь. Благодаря пожертвованиям горожан удалось собрать почти 90 тысяч рублей. Привели в порядок помещение, закупили мебель, развивающие игры. А стены украсили персонажи из любимых мультфильмов. В честь праздника в новой комнате отдыха устроили небольшой спектакль.

«Отделение гематологии и химиотерапии рассчитано на 23 ребенка, за год через него проходят около 600 человек, «выживаемость» после лечения составляет 90%, курс длится в среднем два года… Несмотря на диагноз и на сложность лечения, дети остаются детьми! Да, в их жизни много «нельзя»: нельзя падать и ушибаться, нельзя видеться с друзьями и играть в любимые игры… Да, им нужно носить защитные респираторы… Но сегодня они с таким нетерпением выстроились у волшебной двери, так веселились и радовались подаркам… казалось, что с таким настроением все болезни обязательно отступят», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде «Дети Ярославии».