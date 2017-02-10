Белоруссия, 6 августа, 2008, 21:51 — ИА Регнум. Транспортные ведомства Белоруссии и Литвы подпишут соглашение о развитии судоходства по внутренним водным путям. Это предусмотрено постановлением Совета министров №1114, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Белоруссии.

Как пояснили в управлении морского и речного транспорта министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии, основной целью данного документа является создание на белорусском, литовском и пограничном участках реки Неман условий для движения судов, в первую очередь маломерных. Поскольку глубина реки не позволяет использовать данные участки для перевозки грузов в полном объеме, предполагается, что водный путь будет использоваться для перевозки пассажиров.

Ожидается, что на реке будет организован пункт пропуска, действующий по упрощенной схеме. "Все эти меры поспособствуют развитию водного туризма на Немане", - отметили в министерстве. Соглашение предусматривает, что стороны определят участки реки, на которых необходимо обеспечить нормальные условия судоходства. Также они должны ежегодно обмениваться информацией о сроках открытия навигации, предоставлять перечень водных путей, где можно осуществлять перевозки. Каждое государство на своих участках будет обеспечивать надлежащие глубины, наличие навигационных знаков для безопасного прохождения судов. "Мы проинформируем литовскую сторону о готовности подписать это соглашение. Думаю, что оно будет подписано к следующей навигации", - добавили в управлении морского и речного транспорта Белоруссии.

Планируется, что на развитие этого участка реки Неман будут направлены средства из белорусского республиканского бюджета, однако объем финансирования пока не определен. В минтрансе добавили, что специалисты транспортных ведомств Белоруссии и Литвы разрабатывали проект данного соглашения в соответствии с межправительственным соглашением о развитии судоходства по внутренним водным путям от 25 мая 2007 года.