Калуга, 10 февраля, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Порядка 500 человек, проживающих в 170 домах 14 населенных пунктов, весной 2017 года могут оказаться в зоне подтопления из-за весеннего паводка. Об этом 10 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Higimo Весенний паводок

По данным ведомства, чрезвычайные ситуации, связанные с половодьем, не исключены на территории Дзержинского, Жуковского, Козельского районов и города Калуги. Также подтопление отдельных строений возможно в населенных пунктах Боровского, Малоярославецкого и Юхновского районов.

Муниципалитетам предложено на период весеннего половодья подготовить силы и средства для возможной ликвидации аварийных ситуаций на объектах водного, дорожного хозяйства, в жилищном фонде и для проведения спасательных работ на воде.

Серьезно осложнить ситуацию в Калужском регионе могут и ледяные заторы. Не случайно для борьбы с ними создается специальный запас взрывчатки. Так, в региональном управлении МЧС планируется привлечь для ликвидации последствий паводка около пяти тысяч спасателей и свыше 1300 единиц специальной техники.