Кострома, 10 февраля, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В Костромской области в 2016 году успешно решались задачи создания новых мест в детских садах, повышения качества регионального образования и улучшения инфраструктуры образовательных учреждений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, департамент образования и науки Костромской области 9 февраля представил общественной палате итоги работы за 2016 год

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Директор департамента Татьяна Быстрякова рассказала, что благодаря федеральной поддержке в рамках программы модернизации региональных систем дошкольного образования в Костромской области за последние три года введены в эксплуатацию 18 детских садов, из них 10 — это вновь построенные здания.

По итогам 2016 года Костромская область 11 раз была признана победителем конкурсных отборов в рамках Федеральной целевой программы развития образования и отдельных федеральных проектов (создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах и «Доступная среда»). В результате на развитие отрасли было привлечено 52,6 млн рублей. Сегодня для детей-инвалидов «безбарьерная среда» обучения создана в 116 образовательных организациях области. «Мы видим, что департамент делает все, для того чтобы быть полезным нашей области. Тот ориентир, который задал губернатор Сергей Ситников — максимально подготовить специалистов к нашим отраслям — вы выполняете», — заявил председатель общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов.

В 2016—2017 учебном году количество педагогических классов в школах увеличилось с 13 до 19, в том числе 16 из них осуществляют свою работу во взаимодействии с опорным ВУЗом. Члены палаты отметили, что области необходимо более активно работать с молодежью в муниципальных образованиях, ориентируя на специальности, востребованные экономикой региона. Участники встречи сошлись во мнении, что нужно повышать и престиж профессии педагога.

Заместитель губернатора Ольга Еремина отметила, что департамент активно развивает трудовое и краеведческое направление работы со школьниками, является в этом вопросе одним из лучших примеров на уровне РФ. В частности, второй год реализуется концепция краеведческого образования — разработаны учебное пособие «Костромской край с древнейших времен до наших дней» и учебник по литературе Костромского края второй половины 19 века. Завершая встречу, члены Общественной палаты дали положительную оценку деятельности ведомства в 2016 году, а также озвучили ряд рекомендаций для работы в 2017.