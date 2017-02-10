Омск, 10 февраля, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Омская область, по данным Минстроя РФ, попала в список регионов России, выполнивших краткосрочные планы 2016 года по программе капитального ремонта многоквартирных домов менее чем на 50%.

Hans Капитальный ремонт дома

ИА REGNUM обратилось за комментарием в региональный фонд капремонта. «В Омской области изначально была взята высокая планка. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014−2016 годы включал больше 3 тысяч объектов. Для выполнения плана, сформированного на основе предоставленных муниципальных планов, требовалось 10 681,17 млн руб. На счета регионального оператора поступило всего 2 660,24 млн руб. Общий дефицит программы составил 8 020,93 млн руб.», — сказали в фонде.

По данным регионального оператора, при формировании региональной программы предполагалось, что 60% финансирования ремонта будет осуществляться за счет средств государственной поддержки: «По факту господдержка была только в 2014 году, в 2015 и 2016 годах ремонт производился за счет средств собственников».

В фонде считают, что одна из причин невыполнения плана — несоответствие запланированных объемов финансированию программы: «Следует учитывать и поздний старт региональной программы, который пришелся на осенне-зимний период, всего за четыре месяца 2014 года региональный оператор, согласно плану, должен был отремонтировать около 500 многоквартирных домов. Обязательства по взносам у собственников возникли в сентябре, государственная поддержка пришла в октябре. Отметим, что прежде чем подрядная организация приступит к своим работам, каждый объект проходит много стадий от создания дефектной ведомости до заключения договора. В среднем этот процесс занимает около 3-х месяцев. В итоге многоквартирные дома плана 2014 года были перенесены на 2015−2016 годы».

Директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александр Рудюк отметил, что, по данным на 31 декабря 2016 года, в Омской области было отремонтировано 1 030 многоквартирных домов, 542 дома находились в работе. «Больше домов мы отремонтировать были не в состоянии из-за отсутствия средств. А первоначальный план — 3 000 домов — это физический объем, который нельзя реализовать без дополнительных финансовых ресурсов. Поэтому все, что могли, мы сделали», — резюмировал он.

В фонде рассказали, что на счетах регионального оператора по состоянию на 9 февраля 2017 года находится 1 010,0 млн руб. Кроме того, в фонде утверждают, что деньги не лежат мертвым грузом: «Этот объем средств законтрактован».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 февраля глава Минстроя РФ Михаил Мень на селекторном совещании по вопросам капитального ремонта заявил, что более половины субъектов РФ в 2016 году успешно выполнили региональные планы по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Пять регионов выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50% — это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Северная Осетия — Алания. Эти же субъекты замыкают рейтинг регионов по совокупности показателей эффективности реализации программ капремонта, разработанный Минстроем России. Лучшими субъектами в ведомственном рейтинге названы Тульская, Владимирская, Тамбовская области, Татария и Карелия.

Всего, по словам Меня, в 2016 году было отремонтировано более 41 тыс. многоквартирных домов. Собираемость взносов на капремонт превышает 85%.