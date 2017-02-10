Самара, 10 февраля, 2017, 14:53 — ИА Регнум. По предварительным данным, учитывая гидрометеорологические условия прошедшего осенне-зимнего сезона, на реках Самарской области уровни воды ожидаются выше нормы, возможно подтопление населенных пунктов. Об этом сообщил начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Адар Мингазов, передает ИА REGNUM.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

На заседани областной межведомственной противопаводковой комиссии Адар Мингазов сделал предварительный прогноз весеннего паводка. По его словам, осеннее увлажнение почвы в 2016 году было в пределах от 67−80% до 142−161% от нормы. По данным наблюдательной сети на 31 января 2017 года запасы воды в снеге в бассейнах рек изменялись от 74−102% до 107−155% от нормы. Высота снежного покрова в среднем по области составила 54 см. Глубина промерзания почвы в среднем равняется 49 см, при норме на конец января 70 см.

Водность рек в основном выше нормы и выше значений прошлого года, контстатировал он. На 31 января 2017 года запас воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду (до Жигулевской ГЭС) составил 105 мм-122% нормы. Продолжается сработка Куйбышевского водохранилища. По состоянию на 7 февраля свободный объем составляет 20,8 куб. км (в 2016 году — 7,3 куб. км).

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, для проведения противопаводковых мероприятий в регионе создана достаточная группировка сил и средств: личного состава 6620 человек, 993 единицы автомобильной техники, специальной — 421 единица, инженерной — 194, планируется привлечение семи единиц техники для воздушной разведки, организована работа по информированию населения о складывающейся обстановке. Создан запас материальных ресурсов.

По данным филиала ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» — «Жигулевская ГЭС», в период пропуска паводка в работе будут находиться 18 гидроагрегатов. Между администрациями Тольятти, Жигулевск и филиалом «Жигулевская ГЭС» заключены соглашения о порядке взаимодействия и информирования в период паводка. Опасных дефектов гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования, ограничивающих пропуск паводковых вод, а также размывов в зоне крепления дна отводящих каналов ГЭС и водосливной плотины нет. Несанкционированные застройки в охранной зоне гидротехнических сооружений ГЭС в нижнем бьефе отсутствуют.

Глава регионального Минсельхоза Александр Ларионов заверил, что муниципальные районы осуществляют подготовку к прохождению весеннего половодья 2017 года, в том числе обследование ГТС, расчистку береговых полос, при необходимости сработку прудов и водохранилищ до отметок, обеспечивающих безопасный пропуск паводка.

ФГБУ"Пpиволжское УГМС» рекомендовано при необходимости выставить дополнительные гидрологические посты на реках, где прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок и возможно подтопление населенных пунктов.

«По предварительным оценкам, объем половодья может составить около 212 кубических километров по Волго-Камскому каскаду. За все время существования каскада объемы весеннего половодья свыше 200 кубокилометров имели место трижды. В 1966 году — 210 кубокилометров. В 79-м году — 208 кубокилометров. В 94-м — 203 кубокилометра. При этом в 1979 и 1994 годах большая часть притока пришлась именно в Куйбышевское водохранлище, приводит комментарий начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко ТРК «Терра»

По словам Бойко, запасы воды в снежных массах по области достигают 155% от нормы. Почва промерзла в среднем по региону почти на полметра, в то время как в прошлом году было на 18 сантиметров меньше. Значительную часть половодья могут принять водохранилища, уровень которых сейчас ниже, чем год назад. В каждом муниципалитете созданы противопаводковые комиссии, предусмотрены средства для минимизации негативных последствий.

Окончательный прогноз по масштабам половодья гидрометцентр подготовит к началу марта, но уже сейчас идут работы по мониторингу состояния гидротехнических сооружений региона и организации реагирования всех необходимых сил и средств.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, в 2016 году половодье в регионе развивалось по благополучному сценарию. В апреле 2016 года наблюдается рост уровней воды на реках Большой и Малый Кинель, Самара, Сок, Большой Черемшан, Чагра на 10 — 70 см в сутки.

Врио руководителя ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"Айдар Мингазов констатировал, что реки в 2016 году вскрылись в основном с 20 марта по 2 апреля, что на 4−10 дней раньше срока. В целом в 2016 году паводок на территории области проходил спокойно, но выше значений 2015 года.

5 мая 2016 года начальник ГУ МЧС региона Олег Бойко констатировал, что Куйбышевское водохранилище достигло максимального уровня наполнения, существует угроза подтопления жилых домов в Куйбышевском районе в Самаре, Кинеле, Новокуйбышевске, Волжском районе, а также двух объектов энергетики и одного объекта ЖКХ — с учетом возможного волнового нагона.

5 мая 2016 года уровень воды у Тольятти составил 53,3 мБС (выше нормы на 129 см), в реке Самаре — 32,8 мБС (выше нормы на 140 см).