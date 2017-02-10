Донецк, 10 февраля, 2017, 14:51 — ИА Регнум. На церемонию прощания с командиром батальона «Сомали» Михаилом Толстых (позывной Гиви) в Донецке пришли около 55 тысяч человек. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщили в пресс-службе администрации главы ДНР.

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«Сегодня (10 февраля) Республика прощается с Героем ДНР полковником Михаилом Толстых, погибшим в результате террористического акта, — заявили в пресс-службе. — Проститься с командиром «Сомали» пришли около 55 тысяч человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в ДНР в результате теракта погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, более известный под позывным Гиви. По предварительным данным, полковник погиб от выстрела из реактивного огнемета «Шмель».

Спецслужбы ДНР подозревают в совершении данного теракта украинских диверсантов.

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