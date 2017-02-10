Москва, 10 февраля, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы основных валют к рублю на выходные и понедельник, 13 февраля, говорится в сообщении регулятора.

ИА REGNUM Рубль

Согласно данным ЦБ РФ, доллар США опустился на 17,78 копейки и составил 58,8457 рубля. Евро подешевел на 34,29 копейки — до 62,6824 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) сократилась по сравнению с предыдущим показателем на 25,21 копейки и составила 60,5722 рубля.