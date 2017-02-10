Киев, 10 февраля, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило на передовую военнослужащих 58-й бригады, которые записали видеообращение к президенту страны Петру Порошенко. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Все бойцы, которые приняли участие в записи обращения сегодня (10 февраля) по тревоге получили приказ собраться, и направлены из пункта дислокации на фронт», — пишет сотрудник СМИ, отмечая «большой переполох» в части.

По его словам, в настоящее время в части работают сотрудники специальных служб, которые ведут расследование по поводу этого инцидента.

«Контрразведка провела беседы, прилетели проверяющие, идет служебное расследование», — пишет журналист.

Напомним, ранее военные 58-й бригады ВСУ, находящейся в Донбассе, обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом прекратить все экономические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

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