Белгород, 10 февраля, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Депутаты Белгородской областной думы поддержали проект федерального закона, который ограничивает курение электронных сигарет, передает портал «Бел.Ру».

Pexels Электронная сигарета

На совместном заседании комитетов облдумы по бюджету и финансам, по здравоохранению и социальной политике. Проект федерального закона предполагает ограничение использования электронных сигарет в общественных местах и запрет на продажу их несовершеннолетним. «Проект закона как бы дублирует закон о табакокурении. Также законопроект указывает на необходимость разработки технических регламентов для электронных сигарет. Проект закона разработан в качестве меры защиты граждан от воздействия дымоиспарителей, а также для предотвращения активной пропаганды курения среди несовершеннолетних», — отметила депутат Светлана Масютенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил за закрытие всех кальянных. «У нас уже больше десятка кальянных. Курение в общественных местах запрещено. А какая разница между дымом от сигарет и дымом от кальяна? Никакой. Сигареты, оказывается, нельзя курить, а кальян можно. Это просто пробел в законодательстве. А распространяется все сейчас быстро. Туда вовлекается молодежь. А где кальян — там наркотики, спайсы. Кальянных не должно быть», заявил глава региона.