Краснодар, 10 февраля, 2017, 13:29 — ИА Регнум. В Краснодарском крае не теряет актуальности, особенно для крупных городов, проблема нехватки мест в образовательных учреждениях. Более того, с растущим числом детей, которые должны получать среднее образование, эта проблема на Кубани только обостряется. Об этом шла речь в ходе селекторного совещания по социальным вопросам, которое с заместителями глав муниципалитетов провела вице-губернатор Анна Минькова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 10 февраля.

Admkrai.krasnodar.ru Школьный класс

В новом учебном году, по прогнозам специалистов, в крае первоклассников будет на две тысячи больше. Всего число школьников увеличится на 23 тысячи. Заместитель главы региона отметила, что вопросы о том, где учить детей, нужно начинать решать уже сегодня.

Министр образования, науки и молодежной политики края Татьяна Синюгина акцентировала внимание на другой проблеме, которая также остро стоит в крае — отсутствие теплых туалетов в школах региона. В 44 учебных учреждениях их нет, ситуация характерна для Белореченского, Выселковского и Усть-Лабинского районов.

«В 2017 году необходимо закрыть проблемы «холодных туалетов». Это безобразие, что наши школьники учатся в таких условиях», — поставила задачу Анна Минькова.

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Свыше 144 млн рублей затратят на подготовку школ Краснодара к 1 сентября

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день во вторую смену учится каждый четвертый кубанский школьник. Для ликвидации второй смены необходимо ввести дополнительно 129 тысяч новых мест, а с учетом прогноза роста численности школьников до 2025 года — более 200 тысяч. Наиболее остро проблемы стоят в Краснодаре, где 37% детей учатся во вторую смену, Горячем Ключе, Армавире, Новороссийске и Анапе.

Вопрос о переуплотненности школ прокурор Кубани Леонид Корженек поднимал летом прошлого года. В частности в одном из образовательных учреждений Новороссийска переуплотненность составила более чем в три раза. В сентябре здесь планировалось организовать три учебных смены, что запрещено санитарными правилами и нормами. Решение проблемы многие муниципалитеты находят в возведении пристроек к школам, однако это вынужденная необходимость. По мнению губернатора края Вениамина Кондратьева, необходимо строить полноценные новые школы по типовым проектам.

Еще в прошлом году был решен вопрос о включении в реестр Минстроя РФ пяти новых типовых школ. Это образовательные учреждения в Краснодаре на 350 и 1100 мест, в Армавире и Новороссийске по 400 мест каждая, а также новый корпус на 400 мест в краснодарской средней школы №23. На эти цели необходимо 1,5 млрд рублей. Край надеется получить федеральную субсидию в размере 1 млрд рублей, остальные средства выделить из регионального бюджета.

Всего в текущем году в Краснодарском крае планируется создать более 4,7 тыс. новых мест в школах.